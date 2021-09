Wat Eten We Vandaag: Gegrilde nectarine met citroenricotta en frambozenijs

Van slechte eter tot smikkel­baas: ondanks corona opent Fleur alweer haar tweede eterij

31 augustus Lange tijd at Fleur van Dongen (29) zo weinig, dat ze haar gezondheid te grabbel gooide. Getroffen door een eetstoornis was voedsel jarenlang haar grootste vijand. Inmiddels is het haar vriend, verliefdheid en verdienmodel. Deze week viert ze het eenjarig bestaan van café takeaway Fleurs, dé plek voor Oud-Beijerlandse bourgondiërs. En over twee weken komt daar een nieuwe zaak bij in de verbouwde kantine van de lokale manege.