Wat Eten We Vandaag: Croissant traybake

Bij Nul10 serveren ze voedsel dat troost biedt, zoals de allerlek­ker­ste garnalen­kro­ket

Het eerste restaurant dat we weer in bijna maximale vrijheid mogen bezoeken is Nul10. Gekozen omdat die een gouwe ouwe is in de stad, maar ook tijdens de lockdown bewees deze zaak met afhalen en bezorgen zich.

4 februari