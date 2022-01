Wat Eten We Vandaag: Courgette noedels met chili-tofu

Wat Eten We Vandaag: Melanzane met mozzarella

Een heerlijk, klassiek Italiaans recept dat we allemaal wel kennen: melanzane. Melanzane betekent aubergine in het Italiaans en dat is ook het basis ingrediënt van deze ovenschaal. Dit keer maken we ’m net even wat anders, zodat je een verrassend gerecht op tafel kunt zetten.

18 januari