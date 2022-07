Wat Eten We Vandaag: Chilaquiles met pulled chicken en chipotlepeper

Wat Eten We Vandaag: Bifteki met friet en zelfgemaak­te tzatziki

Bifteki zijn Griekse gekruide burgers. Soms vind je ze ook onder de naam Souzouki. In Nederland is Bifteki vaak gevuld is met feta, in Griekenland niet. Het gekruide vlees past perfect bij de romigheid van de feta en de frisse tzatziki.

16 juli