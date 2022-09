Wat Eten We Vandaag: Brood bakken zonder kneden

Hoe is het nu met? Topkok Pierre Wind zit nooit stil: ‘Laat ik het maar gewoon zeggen: uiteinde­lijk wil ik een standbeeld’

Al zijn hele volwassen leven lang is Pierre Wind een stuiterbal en een workaholic, maar het is al weer een tijdje stil rond de bekende topkok uit Den Haag. Aan hem ligt dat niet. ,,Het geeft me nog steeds een enorme kick als een format voor een tv-programma aanslaat of als een boek goed verkoopt.”

11 september