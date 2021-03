Wat Eten We Vandaag: Breekbrood met mozzarella en zongedroogde tomaten

Als het aan Heineken ligt, gaan we deze zomer allemaal dit Italiaanse biertje drinken

9 maart We gaan aan het Italiaanse bier. Bierconcern Heineken lanceert vandaag groots Birra Moretti in Nederland. De brouwer wil daarmee de krimpende pilsmarkt weer laten groeien. ,,In drie jaar tijd willen we in de top vijf van meest verkochte pils zitten.”