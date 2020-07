Wat Eten We Vandaag: Braziliaanse visstoof met heilbot en kokosmelk

‘Moqueca’ is een traditioneel Braziliaans gerecht. Het oorspronkelijke recept bevat palmolie wat het gerecht een bijzondere smaak en kleur geeft. Toch kun je dit recept ook prima zonder palmolie bereiden. In dit recept krijgt het gerecht zijn kleur en smaak van de tomatenpuree en kokosmelk. De in limoen gemarineerde heilbot maakt het gerecht helemaal af.