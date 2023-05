Wat Eten We Vandaag: Bloemkoolsteak met linzensalade

Wat Eten We Vandaag: Flammku­chen met schelvis

Flammkuchen is het Duitse antwoord op de Italiaanse pizza. Het grote verschil is dat je pizzadeeg maakt met gist en flammkuchendeeg zónder gist. Ideaal, want dit betekent dat flammkuchendeeg niet urenlang hoeft te rijzen. Rol je zelfgemaakte deeg flinterdun uit, zodat het lekker krokant wordt wanneer je het bakt in de oven.