Wat Eten We Vandaag: Avocado-courgette soep met feta

5 augustus Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Annabel. Hier eet je in een mooie bar hapjes en krijg je vakantiekriebels met de coctailshaker hoog in de lucht. We waren zelfs even in de straten van Palermo. Soms verdwaalde jonge Annabel ook.