Walhalla voor vleeseters Loetje komt met vegabiefstuk uit de printer: hoe smaakt ’ie en is het je geld waard?

Bij Loetje in Nijmegen staat de geprinte biefstuk nu een kleine maand op de kaart. ,,En hij wordt goed besteld”, vertelt een medewerker achter de bar. ,,Wat we vooral zien, is dat gezelschappen hem als extraatje bestellen en delen. De kritieken zijn positief.”

Vlees uit een Israëlische printer

Voordat we zelf een oordeel vellen; wat feiten over de 3D-biefstuk op een rij. Loetje heeft de steak niet zelf ontwikkeld, maar koopt het product van het bedrijf Redefine Meat, dat gevestigd is in Israël. Daar wordt het vlees ook geproduceerd in de 3D-printer, waarna het getransporteerd wordt naar klanten. Onlangs opende het bedrijf ook een productielocatie in het Brabantse Best.



Redefine Meat produceert ook 3D geprint gehakt, worst en burgers. Loetje neemt de Beef steak af.