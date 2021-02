Waarschuwing tegen capsules met Chinees kaneel: bij langdurig gebruik mogelijk kankerverwekkend

Kaneel wordt niet alleen in de keuken gebruikt. Vanwege uiteenlopende gezondheidsclaims wordt de specerij ook in capsules verkocht. Sommige fabrikanten blijken hiervoor Chinees kaneel gebruiken. Deze Cassia-kaneel is goedkoper dan Ceylon-kaneel, maar bevat grotere hoeveelheden van de stof coumarine.

,,Coumarines remmen de bloedstolling”, zegt cardioloog en hoogleraar Leonard Hofstra. ,,Bij gezonde mensen kan te veel coumarine tot bloedingen leiden.” Ook kan de stof leverschade veroorzaken. ,,Bij langdurig gebruik is coumarine mogelijk kankerverwekkend”, zegt Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte.

Appeltaart met kaneel

Wie een stukje appeltaart met kaneel eet, hoeft zich volgens de wetenschappers geen zorgen te maken. Ook niet als Chinees kaneel is gebruikt. Voor voedingssupplementen ligt dat anders, zegt Renger Witkamp. De hoogleraar Nutritional Biology berekende op verzoek van deze site voor de rubriek Koken&Weten of de hoeveelheden coumarines in capsules gevaarlijk kunnen zijn.

,,De Europese Voedselveiligheidsautoriteit heeft de toelaatbare dagelijkse inname voor coumarine vastgesteld op 0,1 milligram per kilo lichaamsgewicht”, zegt Witkamp. De dagelijkse dosis kaneel die fabrikanten adviseren, varieert tussen de 900 en 2000 milligram. ,,Met 900 milligram kaneel ga je net wel of net niet over de maximale hoeveelheid coumarine heen. Met 2000 milligram kaneel ga je dat zeker wel.”

In de podcast van Koken&Weten spreken gezondheidsjournalist Tijn Elferink en redacteur Koken&Eten Ellen den Hollander over kaneelcapsules:

Misleiding

Witkamp ontraadt capsules met Chinees kaneel, net als collega-wetenschappers Hofstra en Kampman. Hofstra wijst op interacties met geneesmiddelen. ,,Wie bijvoorbeeld cholesterolverlagers gebruikt, loopt meer kans op leverschade.”

Fabrikant SNP laat weten alle potjes Chinees kaneel uit de handel te hebben gehaald. Gezondheidswinkel Holland & Barrett, dat Nature’s Garden met Chinees kaneel verkoopt, haalt de capsules nog niet uit de schappen. Een woordvoerder zegt dat de afdeling kwaliteit er nog niet van overtuigd is dat deze kaneel de gezondheid van hun klanten kan schaden.



