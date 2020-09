Maar weinig mensen kijken er nog van op als iemand op het terras een 0.0 procent-biertje bestelt, veel brouwers nemen alcoholvrij bier serieus en in de supermarkten groeit het assortiment. ,,We hebben alcoholvrij echt omarmd”, zegt Floor van Aerde van de branchevereniging Nederlandse Brouwers.

Veel mensen zijn bewuster bezig met voeding en dat geldt volgens Van Aerde ook voor de alcoholconsumptie. Eén op de twintig gedronken biertjes is alcoholvrij en was dat eerst vooral pils, inmiddels zijn er ook genoeg liefhebbers voor wit- en speciaalbier en Radler 0.0.

Alcoholvrij bier is dus niet meer voor sukkels. Toch voel ik me er af en toe een als ik de etiketten vergelijk. Waarom zit in sommige alcoholvrije bieren toch alcohol?

Gebrouwen in Nederland

Volledig scherm Bier. © Shutterstock In Nederland worden verschillende soorten alcoholvrij bier verkocht, zegt Ivonne Sleutels van het Kennisinstituut Bier, al is 0.0 procent hier nu wel de meest gangbare. ,,Als op het etiket ‘0.0 procent’ staat, dan zit er ook echt nul procent alcohol in.” Lees je ‘alcoholvrij’, dan verandert de zaak. ,,Deze bieren mogen maximaal 0,1 procent ­alcohol hebben, áls ze in Nederland zijn gebrouwen.”

Is het bier bijvoorbeeld in Spanje gebrouwen, dan gelden de regels van dat land, en mag er in het bier maximaal 1,2 procent alcohol zitten. ,,Wel moet het precieze percentage altijd bij de ingrediënten op het etiket staan.”

Dan is er ook nog alcoholarm bier. Is het in Nederland geproduceerd, dan is de regel dat dit tussen de 0,1 en 1,2 procent alcohol mag bevatten.

En waar is het maltbier eigenlijk gebleven? Maltbier is hetzelfde als alcoholvrij bier, toch zie of hoor je de term niet veel meer. Hij lijkt door alle andere varianten wat­verdrongen, zeggen de bierkenners. Van Aerde: ,,Ik durf er geen harde uitspraak over te doen, maar misschien waren de woorden ‘0.0’ of ‘alcoholvrij’ duidelijker in de communicatie.”

Katjelam

Stel, je gaat je een avond te buiten aan alcoholvrij, ga je dan katjelam naar huis? Helemaal niet, zegt Sleutels. 0,1 procent alcohol is zo weinig dat het geen effect heeft op je nuchterheid. ,,Uit onderzoek is gebleken dat je lever de alcohol tot 0,5 procent zo gemakkelijk en snel afbreekt dat je er niet dronken van kunt worden. Sterker nog, ook bij natuurlijke processen komt deze hoeveelheid vrij.”



Wanneer fruit bijvoorbeeld heel erg rijp is, ontstaat er een klein beetje alcohol door het gisten. Zo kan in vruchtensap 0,5 procent zitten en in een rijpe banaan 0,1 procent.

De percentages lopen dus nooit erg hoog op, maar ben je zwanger, of wil je het liefst helemaal geen alcohol, ga dan voor de 0.0 procent, zegt Sleutels. ,,Dat is de veilige keus.”



En eet die banaan voordat ie bruin is.

Wat doet een maand zonder alcohol met je lichaam? Dat zie je in deze video:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.