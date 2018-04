Waarom Nederlandse bierfestivals als paddenstoelen uit de grond schieten

Consument wil liefst stoplicht op pak vla

9:31 Hoe gezond of ongezond een voedingsmiddel is, kun je het best duidelijk maken met de kleuren van een verkeerslicht. Groen, oranje en rood laten het duidelijkst zien of die crackers of dat toetje een goede of juist een minder slimme keuze is, oordeelden 1.056 consumenten in een enquête van de Consumentenbond.