Waarom krijgen we honger na het drinken van alcohol?

In dit café kun je de hele dag knuffelen met mopshonden

16 november Je bent misschien bekend met de kattencafés waar je kunt knuffelen en kroelen met een kat terwijl je een drankje nuttigt. Het was te verwachten dat er een variant op dit concept zou volgen. Nu is het zover: het eerste mopshondencafé van Europa is een feit.