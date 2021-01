Waarom je sperziebonen beter niet rauw kunt eten

Sperziebonenstamppot met zongedroogde tomaat

Ingrediënten - 75 gram zongedroogde tomaat (in een zakje, dus niet op olie, verkrijgbaar in de supermarkt) - 1 kilo aardappelen, geschild en in stukken - 500 gram sperziebonen, in kleine stukjes gesneden - 100 gram oude komijnekaas, in kleine blokjes - 75 ml warme volle melk - 3 el olijfolie - Versgemalen peper en zo nodig zout

Bereiding

- Doe de zongedroogde tomaten in een schaaltje en overgiet met kokend water. De tomaten moeten allemaal net onder staan. Laat 15-20 minuten wellen.

- Als de tomaten geweld zijn, giet ze dan af. Vang hierbij het weekvocht op en pureer de tomaten met 2 el daarvan grof in de keukenmachine. Zet apart.

- Kook de aardappelen met water en een snufje zout gaar.

- Kook de sperziebonen in water zonder zout gaar in ongeveer 10 minuten.

- Giet de gare aardappelen af en laat even stomen. Stamp ze tot een puree. Maak smeuïg met de olijfolie en wat warme melk. Roer de gepureerde tomaten erdoor.

- Giet de sperziebonen af en schep deze door de tomaat-aardappelpuree.

- Schep de blokjes kaas erdoor en breng op smaak met versgemalen peper en eventueel wat zout. Maar let op: de zongedroogde tomaten en de kaas zijn al behoorlijk zout en geven het gerecht daarmee al (voldoende) smaak.