Waarom je je pot pindakaas het best op zijn kop bewaart

Koken & EtenPindakaas past binnen een gezond voedingspatroon en mag je dagelijks eten. Let er wel op dat je de juiste pindakaas kiest. Vandaag vieren we de dag van de pindakaas.

Pindakaas bestaat al meer dan honderd jaar en is niet meer weg te denken van de Hollandse ontbijttafel. Het is bij kinderen favoriet broodbeleg en ook veel volwassenen zijn gek op het smeuïge goedje. Pindakaas is een gezonde dagelijkse keuze als je de juiste pot eruit pikt, zegt Tara Eikenaar, woordvoerder van het Voedingscentrum.

Op Nationale Pindakaasdag brengen we een ode aan pindakaas en dat is terecht volgens Eikenaar: ,,Als je voor het schap met broodbeleg staat, valt er heel wat te kiezen. Gelukkig is een gezonde keuze op het gebied van pindakaas makkelijk gemaakt. Alle 100% pindakaas valt binnen de Schijf van Vijf. De naam zegt het al: in 100% pindakaas zit niets anders dan pinda’s. Een besmeerde boterham komt overeen met iets minder dan een handje noten, dat dagelijks wordt aanbevolen.”

Aan veel potten pindakaas in de winkel wordt vaak zout en soms suiker toegevoegd, dat is minder goed voor je gezondheid. Eikenaar: ,,Op alle potten waar 100% pindakaas op staat, zijn geen voedingsstoffen toegevoegd. Veel merken hebben deze variant. Als je gek bent op pindakaas maar nog de versie met toevoegingen op tafel zet, dan is een overstap naar 100% pindakaas een kleine en haalbare stap.”

Quote In de winkel vind je ook noten­spreads van bijvoor­beeld hazelnoten en amandelen. Ook hier zijn de potten waarop 100% noten staat de gezondste keuze Tara Eikenaar, Voedingscentrum

Zelf pindakaas maken

Tv-chef Danny Jansen is gek op pindakaas: ,,Je kunt het in de supermarkt kopen, maar ook heel makkelijk zelf maken. Maal een zak pinda’s fijn in de keukenmachine; meer werk is het niet. Je kunt er een beetje olie aan toevoegen om het wat vetter en smeuïger te maken, maar als je noten fijnhakt komt er al olie vrij, dus het hoeft niet.”

Eikenaar: ,,Pinda’s zijn officieel geen noten maar peulvruchten, maar vanwege hun eigenschappen en samenstelling worden ze tot de noten gerekend. Het eten van pinda’s en noten verlaagt het LDL-cholesterol en verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Dit komt waarschijnlijk doordat er veel onverzadigd vet in zit. Met een handje noten (25 gram) per dag doe je je lichaam een groot plezier. Bovendien leveren noten ijzer, vitamine E en vitamine B1.”

Als je een variatie op pindakaas wil maken, kun je in de keukenmachine ook andere noten mixen tot een pasta. Jansen: ,,Ik heb in Italië wel eens heerlijke ‘pindakaas’ van pistachenoten gegeten. Zo’n pistachepasta is heerlijk, je kunt zelf ook een mix maken, met een deel pinda’s en een deel pistachenoten.”



Eikenaar: ,,In de winkel vind je ook notenspreads van bijvoorbeeld hazelnoten en amandelen. Ook hier zijn de potten waarop 100% noten staat de gezondste keuze.”

Volledig scherm Welke soorten pindakaas passen in de Schijf van Vijf? © Voedingscentrum

Zo maak je zelf pindasaus

Als je een pot pindakaas in huis hebt, maak je zelf de allerlekkerste satésaus, vertelt Jansen: ,,Het is heel erg simpel, maar het gaat vaak mis omdat mensen pindakaas opwarmen in een pannetje en daar melk bij gieten. Als je dat doet, gaat je pindasaus schiften.”

,,Doe het andersom: fruit in de pan eerst een boemboe aan van knoflook, een uitje en wat droge specerijen zoals ketoenbar. Dat blus je af met wat kokosmelk, melk of soja. Aan dit papje voeg je vervolgens de pindakaas toe en dan krijg je een perfect gebonden saus. Hierna kun je er smaakstoffen aan toevoegen zoals ketjap of sambal.”

Ben je al een 100% pindakaasliefhebber, dan ben je vast bekend met het harde laagje pindakaas onderin de pot en de olielaag bovenop. Pindakaaslifehack: bewaar de pindakaaspot ondersteboven: zo blijft de olie zich door de pot bewegen en droogt je pindakaas niet uit.

