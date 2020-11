Waarom je dessert zoeter en romiger smaakt als je het op een rond bord serveert

Je drinkt een heerlijk wijntje op vakantie. Helemaal relaxt, uitzicht over de velden, authentiek restaurantje. Die rosé móet mee naar huis. Dat staat vast. Thuisgekomen blijkt die heerlijke wijn lang niet zo lekker te smaken als in dat speciale tentje op die warme zomeravond. Herkenbaar? De Brit Russel Jones noemt het de paradox van de Provençaalse rosé. Die wonderlijke ervaring komt erop neer dat de smaak van je wijn niet alleen in het druivenvocht zelf zit, maar ook - misschien zelfs vooral - in alles eromheen: de krekels die je hoorde, de warme zon op je gezicht, de subtiele geur van de bloemen op tafel. Wat hij daarvan leerde: hoeveel invloed al je zintuigen hebben op je ervaringen.

Seksleven

Wees daarom alert op de prikkels die je omringen, schrijft Jones in zijn boek Waarom witte wijn beter smaakt wanneer je naar Blondie luistert. Omring je met de geuren en de geluiden die een prettig gevoel geven. Dan heb je een prettiger leven, is de gedachte van de expert.



Om te ontdekken hoe je dat doet, heeft de Brit - in het dagelijks leven 'zintuigelijk marketeer’ - alles gelezen wat los en vast zit over zintuigen en hoe die je ervaring veranderen. In zijn boek geeft hij tips hoe je je zintuigen in de watten legt. Of het nu gaat om je ontbijt, je werk, je seksleven of je etentje, voor elke situatie heeft hij advies. Zeven van zijn tips over prettig eten en drinken vind je hieronder.