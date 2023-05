Waarom Emmentaler geen beschermde kaas is en Edammer wel

Update met video Michelin­ster­ren: zeventien nieuwe restau­rants, één krijgt er twee en andere verliezen beide

Zeventien restaurants in Nederland hebben maandag een Michelinster gekregen. Vinkeles in Amsterdam had er al één en kreeg er een tweede bij. Pure C van de bekende chef-kok en horeca-ondernemer Sergio Herman verloor in één klap zijn twee sterren.