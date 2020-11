Waarom deze appel alleen bij Albert Heijn te koop is

Koken&EtenAlbert Heijn heeft sinds deze week een eigen appel in de winkel liggen: de Sprank. De producenten vertellen wat er zo bijzonder is aan deze appel.

De Sprank is volgens de producenten niet zomaar een appel. Het is ‘een sappige, volzoete knapperige appel met een zuurtje en een bite’, beloven ze. Albert Heijn heeft de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt met appelleverancier Vogelaar Vredehof en vijftien van zijn vaste appeltelers. Dit najaar oogstten zij voor de eerste keer 400.000 kilo van de nieuwe appel.

Het verschil zit hem in de smaak zegt Kees Vogelaar aan de telefoon. ,,Heb je ‘m al geproefd? Dan zou je het meteen weten.” Vogelaar is directeur van leverancier Vogelaar Vredehof, die de appel voor Albert Heijn ontwikkelde.

Volledig scherm Kees Vogelaar, directeur van appelleverancier Vogelaar Vredehof is trots op de nieuwe appel. © Albert Heijn

Volgens hem bestaat er geen enkele appel met smaakeigenschappen als de Sprank. ,,Hij is sappig, volzoet, heeft een klein zuurtje en doordat het een harde appel is, blijft hij langer goed wanneer je hem op de fruitschaal legt.”

Het lanceren van een nieuwe Nederlandse appel is met het veranderende klimaat best wel bijzonder, vindt Gerard van den Anker, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. ,,Er zijn meer risico's op nachtvorst, droogte, hitte en hagel en dat zorgt ervoor dat het in een land als Nederland steeds moeilijker wordt om een appel te telen.”



Daarnaast komen er met het toenemende aantal fruitplagen steeds strengere eisen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, geeft Van den Anker desgevraagd aan. ,,Hierdoor ligt de kostprijs van Nederlandse appels veel hoger dan in landen als Polen, Roemenië en Hongarije. De arbeidskosten zijn in Oostbloklanden bovendien veel lager dan in Nederland, de concurrentie is dus groot.”



Vers en lokaal

Steeds meer consumenten willen graag verse en lokale producten eten en de samenwerkende partijen spelen met de Sprank op die vraag in. Vogelaar is trots op de langdurige samenwerking tussen zijn bedrijf, Albert Heijn en de appeltelers. ,,We zijn met een kleine vaste groep telers en werken in ieder geval samen gedurende de levensduur van de bomen, dat is gemiddeld zo’n 15 jaar.”

Lokaal is in de meeste gevallen ook echt lokaal. De appelbomen van Sprank staan verspreid over fruitteeltgebieden in de Betuwe, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Flevoland. ,,Zo staat er bijna altijd wel een boom bij je in de buurt, behalve als je in de noordelijke provincies woont”, meent Vogelaar. ,,De appel is lokaal geteeld en blijft daardoor lekker vers. De keten naar opslag en verwerking en verkoop is hierdoor veel korter, evenals het transport.”

Dat de appels zo vers blijven, komt volgens Van den Anker doordat ze in een koelcel bewaard worden waarin de samenstelling van zuurstof wordt teruggebracht. ,,Hierdoor wordt het verouderingsproces stilgezet en blijven de versheid en vitamines bewaard. Je moet het zo zien, een appel ademt hetzelfde als een mens: zuurstof in en CO2 uit. Wanneer je een appel op kamertemperatuur bewaart zie je net als bij een banaan dat hij vanzelf rijper wordt.”



Langer aan de boom

Volledig scherm De nieuwe appel genaamd 'Sprank' verwijst naar sprankelend, fris en vernieuwend. © Albert Heijn Lentebries

Albert Heijn zegt zelf dit over de appel: ‘Een echt sprankelende appel. De naam en uitstraling zijn Hollands, licht, modern, speels, tijdloos én ze hebben karakter. Sprank klinkt sappig en knapperig. De betekenis ligt in de buurt van tintelen, schitteren en inspireren. Daarbij hoort een aanstekelijke vrolijkheid. De verwijzing naar sprankelend geeft iets fris en vernieuwends aan de appel. Zo is het echt een nieuwe appel. Dat de naam kort is geeft iets stoers. Sprank associeert met (zon-)licht en een verfrissende lentebries.’ Een groot verschil met andere appels is dat de sprankelende appel langer aan de boom hangt; 4 tot 6 weken langer dan de Elstar en 3 weken langer dan de Jonagold. Door de appels langer aan de boom te laten hangen krijgen ze hun unieke smaak, legt de directeur van Vogelaar Vredehof uit. ,,Dit betekent dat ze echt tot aan het eind van het seizoen blijven hangen; er worden zelfs deze week nog appels geplukt.”

De appels worden dit najaar voor het eerst geoogst en zijn vanaf deze week blijvend toegevoegd aan het assortiment van Albert Heijn. ,,We zitten nu nog in een groeifase en zijn nog steeds bomen aan het planten waardoor het volume de komende jaren zal toenemen. We streven ernaar om de appel tien maanden lang in het assortiment te kunnen houden.”

