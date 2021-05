Waar kun je je eieren beter bewaren: in of buiten de koelkast?

Koken & etenHet is je vast al eens opgevallen: in de supermarkt staan eieren meestal gewoon in de rekken en buiten de koeling. Thuis aangekomen zetten we ze vaak toch meteen in de koelkast. Maar waar kun je je eieren nu eigenlijk het best bewaren?

Je eieren in de koelkast bewaren heeft zowel voor- als nadelen. Zo raadt het Voedingscentrum aan je eieren in hun doos in de koelkast op 4°C te bewaren zodat ziekmakers als salmonella minder kans krijgen. Koude temperaturen remmen immers de groei van bacteriën. Door ze in hun doosje te laten, drogen de eieren bovendien minder snel uit en blijven ze langer vers. De koude zorgt ervoor dat je de eieren langer kunt bewaren.

In Amerika gaan ze zelfs nog een stapje verder: daar zeggen veel organisaties dat je je eieren zelfs beter weg kunt gooien als ze langer dan 2 uur buiten de koelkast hebben gestaan.

Dat klopt volgens de Britse krant The Daily Mail niet helemaal. Zij namen de proef op de som om na te gaan of eieren daadwerkelijk slechter worden als je ze niet in de koelkast bewaart. Daarvoor stuurden ze twee dozen eieren naar een voedingslaboratorium. Daar werden de doosjes twee weken bewaard, eentje op kamertemperatuur en de andere in de koelkast. De eieren werden tijdens die twee weken meerdere keren getest op schadelijke bacteriën zoals salmonella, listeria en E.coli. Wat bleek? Er was geen verschil op te merken tussen de twee doosjes eieren, allemaal waren ze bacterievrij.

Risico

Toch wordt nog altijd aangeraden om eieren in je koelkast te bewaren om het risico zo klein mogelijk te houden. Maar waarom liggen eieren dan vaak toch niet in de koeling van de supermarkt? De schaal van het ei beschermt tegen vuil, vocht én schadelijke bacteriën. Wordt het eitje vochtig, dan kunnen bacteriën er beter groeien. Als je dan eieren uit de koeling van de supermarkt meeneemt naar huis, treedt er condensvorming op door het temperatuurverschil. Liggen de eieren niet in de koeling, dan is het risico op condensvorming veel kleiner waardoor de eieren langer goed blijven.

Het nadeel aan je eieren in de koelkast bewaren? Koude eieren kunnen je gerechten soms verknoeien. Bepaalde recepten, voornamelijk die met een hoog vetgehalte zoals een lekkere cheesecake, vereisen eieren op kamertemperatuur omdat koude eieren de textuur van je traktatie verpesten. Alleen dan laat je ze dus het best uit de koelkast.

