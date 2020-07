Vorm van gevaarlijke misleiding: essentiële oliën zijn geen medicijnen

Dat laat een onderzoek van het televisieprogramma NOS op 3 zien. Vaak gebeurt het in Facebookgroepen of in de privésfeer: verkopers van essentiële oliën die zeggen dat het aandoeningen als aambeien of kanker kan genezen als je iedere dag een paar druppeltjes in je eten doet. De programmamakers van NOS hebben online-verkopers betrapt op het vertellen van leugens over hun producten, waar ze de gezondheid van de consument mee in gevaar brengen.