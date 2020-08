Voor wie de Zweedse balletjes gemist heeft: restaurants Ikea gaan weer open

De woonwinkel ging half maart dicht in verband met het coronavirus. Toen eetgelegenheden per 1 juni weer open mochten, hield Ikea de deuren van de restaurants gesloten.

Geen ontbijt

,,We gaan na de vakantie weer open, omdat het tijdens de schoolvakanties altijd erg druk is’’, zegt Nanda de Bruin, storemanager van het filiaal in Duiven. De croissants en gebakken eitjes staan vooralsnog niet op het menu. ,,Als de aangepaste openingstijden goed en verantwoord draaien, kunnen we in de loop der tijd het aanbod misschien opschalen naar ontbijt.’’

De croissants en gebakken eitjes staan voorlopig niet op het menu.

Beperkte ruimte

In het restaurant in Duiven is het aantal zitplaatsen flink verminderd. Er zijn 70 tafels voor twee tot vier personen en vol is vol. Op voorhand reserveren is niet mogelijk. ,,Medewerkers bij de ingang ontvangen de gasten, nemen een gezondheidscheck af en wijzen een tafel aan.’’



,,Daarna kunnen gasten de maaltijd afhalen bij het buffet en contactloos afrekenen. Ze krijgen een half uur de tijd om de maaltijd te nuttigen’’, zegt De Bruin.

Pilot

In Zwolle en Groningen gingen de restaurants al in juli open, als onderdeel van een landelijke test. ,,Die winkels hebben voor ons een pilot gedraaid en ervaring opgedaan. Met hun adviezen en tips zijn we aan de slag gegaan om de heropening zo hygiënisch en professioneel mogelijk aan te kunnen pakken.’’

Doelgericht

Ikea verzoekt iedereen nog steeds om doelgericht naar de winkel te komen en er geen ‘gezellig dagje uit’ van te maken. De Bruin: ,,Voor veel mensen is een bezoek aan Ikea niet compleet zonder het restaurant. Dat kan vanaf dinsdag weer. Maar over het algemeen hebben de meeste bezoekers enorm veel begrip getoond voor de situatie en onze keuzes.’’