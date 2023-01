Volkoren brood stijgt in populariteit, maar extra aandacht is nodig vinden de bakkers

Koken & EtenDe bakkerssector vindt dat volkorenbrood wel wat extra aandacht verdient. Daarom wijzen bakkers in de ‘Week van het brood’ op de gunstige eigenschappen ervan. Waar moet je op letten bij het kopen - of zelf maken - van een brood?

Onder het motto ‘Volkoren, vol vezels, vol smaak’ vraagt de bakkerssector deze week aandacht voor het belang van het eten van volkorenbrood. Onderzoek wijst uit dat het eten van volkorenproducten gunstig is voor de gezondheid, zegt Linda van Zonsbeek, voedingsdeskundige bij het Nederlands Bakkerij Centrum. Dat eten van volkorenproducten (ook pasta en rijst) inderdaad voordelen heeft, is ook de boodschap van het Voedingscentrum.

Waarom zou je voor volkoren moet kiezen? ,,Volkorenbrood is gemaakt met 100 procent volkorenmeel. Dit is meel waarbij de hele graankorrel vermalen wordt”, zegt Van Zonsbeek. ,,Bij witbrood wordt dit meel gezeefd. De meelkern die dan overblijft vormt de bloem voor witbrood. Bruinbrood is een mix van meel en bloem. Het is sinds kort ook overal verplicht bij broden te vermelden of deze wit, bruin of volkoren zijn, ook bij meergranenbroden.”



Door het gebruiken van de hele graankorrel bevat volkorenbrood (van welke graansoort dan ook) meer voedingsstoffen en meer vezels, aldus Van Zonsbeek. ,,Daarnaast zorgt het eten van voldoende volkorenproducten voor een lager risico op ziektes als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en darmkanker. Ook zorgen de hoge hoeveelheid vezels voor een goede stoelgang en een verzadigd gevoel.”

Quote Onze klanten lijken zich bewuster te zijn van de noodzaak van volkoren Maureen Jacobs, eigenaresse Bakker Allard

Uit cijfers van het Nederlands Bakkerij Centrum blijkt dat 88 procent van de consumenten weet dat volkorenbrood gezond is, toch eet maar 47 procent daadwerkelijk volkorenbrood. ,,Veel mensen weten wel dat het eten van volkorenbrood belangrijk is, toch eten we het nog niet of te weinig.”

Volgens Van Zonsbeek kan dit meerdere redenen hebben. ,,Het zou kunnen zijn dat de consument nog in fabels gelooft zoals dat koolhydraten slecht zijn of dat brood dik maakt.”

Toch neemt de populariteit van volkorenbrood wel toe. In 2022 stond volkorenbrood voor het derde jaar op rij op de eerste plek als populairste broodsoort. In Nederland eten we per persoon 45,1 kilogram brood. Bijna de helft hiervan is volkorenbrood. Daarmee is volkoren de populairste broodsoort. Op nummer twee staat meergranenbrood met 28 procent en daarna komt witbrood met 18 procent.



,,Wij merken dat de vraag naar volkoren stijgt", zegt Maureen Jacobs, eigenaresse van Bakker Allard. ,,Onze klanten lijken zich bewuster te zijn van de noodzaak van volkoren. Ik spreek regelmatig mensen die bijvoorbeeld willen overstappen van bruin naar volkorenbrood.” Er is keuze genoeg, aldus Jacobs. ,,Van fijn of grof volkoren tot casino volkoren, vloer volkoren en volkorenbrood met verschillende pitten en zaden.”



Hoewel de consument steeds meer aandacht heeft voor de gezondheidswaarde van brood, wordt smaak nog altijd belangrijk gevonden. ,,Smaak blijft voor veel mensen een voorwaarde.” In haar bakkerij gebruikt Jacobs naar eigen zeggen ‘grondstoffen van topkwaliteit’. Ook rijst het deeg lang. ,,Dat zorgt voor een smakelijk volkorenbrood.”

Hoe bak je thuis een goed volkorenbrood?

En hoe bak je dan thuis met succes een smakelijk volkorenbrood? Hiljo Hillebrand, meester boulanger en auteur van de Broodbijbel: ,,Zorg dat je het brood laat rijzen in een warme en vochtige ruimte: 24 tot 28 graden Celsius is perfect. Rijzen geeft smaak, stabiliteit aan het deeg en luchtigheid. Voor een mooi luchtig brood moet je het soms wel drie keer opnieuw vouwen en weer laten rijzen. Dit kost veel tijd, maar een goed brood bakken kost nou eenmaal tijd.”

Stort je brood bij het bakken in elkaar? ,,Dat ligt aan de kwaliteit van het meel of bloem” zegt Hillebrand. ,,Ga naar een bakker of molenaar voor goed bloem en meel. Bij supermarktproducten is het niet altijd duidelijk wat de kwaliteit is en voor welke toepassing het geschikt is. Een bakker of molenaar weet dat wel.”

,,Bakken is een kwestie van oefening baart kunst”, zegt Hillebrand. ,,Een bakker gaat er niet voor niets jaren voor naar school, dus verwacht niet na één keer proberen het perfecte brood te bakken. Maar als je eenmaal begint met bakken, dan werkt het verslavend.”

