Voedselbos als alternatief: ‘Protesterende boeren bij de AH slaan de plank mis’

U brengt in uw boek een ode aan een bos. Dat klinkt intrigerend. Waarom doet u dat?

,, Ik heb een warm hart voor bossen, ik woon in een bos. Wat sommige mensen hebben met een rivier, heb ik met het bos. Mijn enthousiasme voor het bos in mijn boek heeft een andere reden: dat gaat over de manier waarop op grote schaal in de wereld landbouw wordt bedreven. Een voedselbos is leuk om in te zijn: er groeit, vliegt en kruipt van alles rond. En je ziet er meer varianten van planten, bomen en struiken en grassen. Er is veel te zien.”