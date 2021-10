Vlees, frisdrank en schoonmaakartikelen: prijs boodschappen gaat verder de lucht in

Koken & eten Hoeveel koffie mag je per dag drinken en kun je beter zwart of met melk drinken?

1 oktober Gemiddeld drinken we vier kopjes koffie per dag. Voor velen is het ‘zwarte goud’ zelfs onmisbaar om ’s morgens wakker te worden. Maar is koffie nu gezond of ongezond? Diëtiste Sanne Mouha geeft de antwoorden op Internationale Koffiedag.