Vijf kleine kinderen aan tafel? Bij Manon thuis eten ze wél goed

Haar boek begon met het opschrijven van recepten zodat ze die later aan haar kinderen kan doorgeven, vertelt Manon Proper. ,,Het lijkt me leuk dat ik later kan zeggen: kijk, dit vond jij als kind zo lekker. Onze oudste dochter wordt wild van gazpacho, onze zoon eet het liefst de hele dag door bietensalade en bij onze drie jongste dochters staat pasta pesto met zongedroogde tomaten heel hoog op het lijstje.”



Met haar kookboek wil Proper laten zien dat je ook met jonge kinderen aan tafel hele gevarieerde en smaakvolle gerechten kunt maken. ,,Ik gebruik veel verschillende specerijen, verse kruiden en oosterse smaken in mijn boek. Dit zijn ingrediënten die ouders vaak niet durven te gebruiken als ze voor kinderen koken. Ze zijn bang dat kinderen uitgesproken en volwassen smaken niet kunnen waarderen.”

Volledig scherm Manon Proper en haar kinderen. © Good Cook Quote Op de Internatio­na­le School praten ze mee met Japanse kinderen die tijdens de pauze rijstballe­tjes eten Manon Proper Die angst is nergens voor nodig, vindt de moeder van vijf, die nu met haar man en jonge kinderen in Boedapest woont. ,,Ik weet uit ervaring dat kinderen uiteindelijk beter eten als je ze van jongs af aan blootstelt aan alle smaken. Mijn kinderen aten al met acht maanden Marokkaanse linzen.”



Voor de allerkleinsten is het natuurlijk even aanpassen, weet Proper: ,,Baby’s en kleine kinderen kunnen scherpe specerijen en rauwe knoflook of uien meestal niet goed verdragen. Ik heb dus mijn favoriete gerechten zo aangepast dat ze zelfs voor de echt kleine gezinsleden goed te eten zijn, zonder in te leveren op smaak.”



Voor haar kinderen vindt ze het kennismaken met internationale smaken een verrijking. ,,Ze herkennen de geuren van Indiase curries en de smaken van Mexicaanse gerechten. Op de Internationale School praten ze mee met Japanse kinderen die tijdens de pauze rijstballetjes eten of Indiase kinderen die naanbrood met specerijen meenemen. Ze wisselen ook vaak snacks uit, dat vind ik heel leuk om te zien.”

Bistro Manon bestaat uit internationale hoofd- en bijgerechten die je kunt variëren en aanpassen. Door deze flexibele opzet kun je met betrekkelijk weinig moeite toch iedere dag iets verrassends op tafel zetten. Het boek bevat gerechten als Marokkaanse gehaktballetjes met saffraanrijst en bijvoorbeeld een Indiase curry met gekookte rijst en naanbrood of raita. Manon Proper: ,,Via mijn Instagrampagina krijg ik veel vragen van ouders die met hun handen in het haar zitten. Kennelijk valt het op dat mijn kinderen eigenlijk alle smaken waarderen. Met dit boek wil ik inspiratie bieden voor de dagelijkse gezinskeuken.”

Voor wie moeilijke eters heeft: Proper weet dat het even kan duren voordat kinderen een nieuwe smaak waarderen. ,,Kinderen kunnen drie tot zelfs tien keer iets proeven voordat ze het lekker vinden. Geef dus vooral niet op en pas het eten niet aan naar de smaak van je kind. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar het toegeven aan de grillen van een kind is slechts een kortetermijnoplossing”, zegt Proper. ,,Voor je het weet sta je voor ieder kind apart te koken of serveer je enkel nog boterhammen met pindakaas of pasta zonder saus. Met mijn boek wil ik laten zien dat het ook anders kan.”



Het gevecht aan tafel gaat Proper in geen geval aan. ,,Prima als ze iets niet willen eten, maar ik ga niet iets anders voorschotelen. Overigens merk ik dat ze na een paar hapjes het vaak toch wel lekker vinden. Het is bij kinderen meestal een kwestie van gewenning.”

Tips van Manon om kinderen te laten mee-eten met de volwassenen

1. Houd van de soep alvast een deel apart en voeg daarna pas nog wat meer vocht toe. Dit zorgt ervoor dat het voor kleine kinderen makkelijk te eten is. Ook is het leuk om broodsoldaatjes te geven bij de soep of shakshuka.

2. Pof de knoflook, dit haalt de scherpe smaak eraf die kinderen over het algemeen niet lekker vinden.

3. Serveer groenten zoals tomaten met een sladressing zodat kinderen sneller geneigd zijn het te proeven. Zelf dippen in de vinaigrette vinden ze vaak leuk.

4. Kook een omelet in een kleine pan, zodat elk kind zijn of haar eigen kleine omelet heeft.

Kek Mama geeft hier 16 tips voor moeilijke eters. Hoe je kunt omgaan met ruzie aan tafel, zie in de videoserie Mag ik van tafel?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.