Vega-aanbiedingen rukken op in de supermarkt

De afgelopen vijf jaar is het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers fors toegenomen, zo blijkt uit de kiloknallermonitor van Wakker Dier. Van alle aanbiedingen voor vlees en vleesvervangers is ruim een vijfde een vega-actie. In 2015 was dat nog maar ruim 8 procent.

Anne Hilhorst van Wakker Dier: ,,Aanbiedingen drijven de vraag op, of ze nou vlees of vegetarische alternatieven promoten. En hoe meer vleesvervangers de Nederlandse consument koopt, hoe beter voor de dieren en de planeet. Deze keer zijn we dan ook eens blij met meer kiloknallers.’’

Wakker Dier vergeleek aanbiedingen van de twaalf grootste supermarktketens in de eerste zes maanden van de jaren 2015 tot en met 2020. Het aantal vega-stunts bedroeg in de eerste helft van 2015 nog 8,4 procent van het totaal aantal aanbiedingen voor vlees en vleesvervangers. Vijf jaar later is het aandeel gegroeid naar 20,9 procent. ,,De grootste stappen werden in 2017 en dit jaar gezet. Beide jaren steeg het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers met meer dan vier procentpunt.’’

Vleesvrije dag

De opmars van vegetarische alternatieven past volgens Wakker Dier in de flexitariërtrend: een vleesvrije dag is steeds populairder. Hilhorst: ,,Vlees eten is voor veel Nederlanders geen automatisme meer. Als het niet iedere dag op je bord ligt, schept dat ruimte voor een kritische houding tegenover vlees. De deur gaat open naar diervriendelijker eetgedrag.”

Supermarkten springen in op deze trend. Jumbo en DekaMarkt zijn volgens het Wakker Dier-onderzoek het beste bezig: zij doen voor (bijna) elke twee vleesaanbiedingen ook een vleesvervanger in de reclame. Aldi loopt achter: de discounter zet zestien vleesaanbiedingen tegenover één vegetarisch alternatief. Ook bij Spar is de verhouding niet in balans en staat er één vega-optie tegenover tien vleesaanbiedingen.

Wakker Dier noteert sinds 2015 de aanbiedingen voor vlees, vleeswaren en vleesvervangers uit de supermarktfolders.

