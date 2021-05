Van goeden huize: wienerschnitzel

,,O jeetje, het is weer eens zover,” zei mevrouw Hamersma met een zucht. Vanwege een onverwacht grote aanvoer aan proefflessen in de kookboek­winkel had zij haar oude stiel als Hoofd Logistiek & Operaties van De Grote Hamersma moeten oppakken. Ze zuchtte overigens niet over de hoeveelheid die ter beoordeling werd aangeboden voor mijn wijnwebsite. Voor een palletje met vierhonderd flessen draait ze haar hand niet om.