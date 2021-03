Uienthee zou Japans geheim zijn tegen veroudering: dit zeggen artsen erover

Koken & etenThee van uienschillen klinkt niet zo smakelijk, maar volgens een Amerikaanse dermatoloog en haar 72-jarige moeder is het een gouden vondst. De thee zou huidveroudering tegengaan en een jeugdige gloed opleveren. Onzin? Of niet helemaal?

Mamina Turegano is een dermatoloog uit de Verenigde Staten met Japanse roots die op sociale media tips deelt over huidverzorging. Op Instagram leverde dat haar tot dusver 115.000 volgers op. In een recente serie op TikTok deelt ze familiegeheimen voor een mooie huid. De ster van die video’s? Turegano’s 72-jarige Japanse moeder Michiko, die een huidje heeft waar veertigers jaloers op zouden zijn. Een van de meest opvallende tips die ze deelt om huidveroudering tegen te gaan: thee van uienschillen.

,,Uienschil heeft zoveel gezondheidsvoordelen”, zegt Michiko in de video. En dat wordt bevestigd door de Belgische arts Servaas Bingé, die naast zijn werk als huisarts auteur is van boeken over voeding en immuniteit. ,,Uien hebben inderdaad heel wat gezondheidsvoordelen en worden al eeuwenlang gebruikt. De farao’s in Egypte kregen zelfs uien mee in hun graf, nadat ze gestorven waren.”

Heilzame ui

Quote Natuurlijk kan je dure crèmes gaan smeren, maar de beste strategie is om je huid van binnenuit te voeden met onbewerkte, natuurlij­ke, kleurrijke voeding Servaas Bingé, arts en auteur van het boek ‘Immuniteit: versterk je weerstand’ Waar zijn die gezondheidsvoordelen aan te danken? ,,Uien bevatten veel polyfenolen en die hebben een heilzame werking. Polyfenolen zijn antioxidanten”, zegt Bingé. ,,En antioxidanten zijn stoffen met een enorm belangrijke functie: ze vangen vrije radicalen. Ons lichaam verbruikt zuurstof en daarbij komen vrije radicalen vrij die onze cellen (en het dna en de eiwitten die rond en in onze cellen zitten) kapotmaken. Het is de taak van antioxidanten om die vrije radicalen tegen te houden.”



,,Kortom, antioxidanten beschermen ons lichaam tegen verouderingsprocessen en verkleinen het risico op hart- en vaatziekten. Hoe meer we ervan opnemen, hoe beter dus. Uien vormen een uitstekende bron van antioxidanten, maar je vindt ze bijvoorbeeld ook terug in olijfolie en rode bosvruchten. Daarnaast zitten er in uien ook heel veel micronutriënten: vitamine B, vitamine C, heel veel kalium, fosfor en calcium. Hierdoor hebben ze ook een goede werking op onze botten en gewrichten.”

En het effect op onze huid? ,,Als je veroudert en rimpels krijgt, betekent het dat de elasticiteit van je huid aan het verminderen is. De huid is de spiegel van onze inwendige gezondheid: verouder je aan de buitenkant, dan gebeurt dat ook vanbinnen. Hoe gezonder iemand is, hoe stralender zijn of haar huid zal zijn. Natuurlijk kan je dure crèmes smeren, maar de beste strategie is om je huid van binnenuit te voeden met onbewerkte, natuurlijke, kleurrijke voeding.”

Allemaal aan de thee van uienschillen dus? ,,De schil van groenten en fruit bevat inderdaad de meeste gezonde stoffen. Bij het warm maken van uienschil zal een deel van de polyfenolen waarschijnlijk in het water van je thee terechtkomen. ,,Maar”, zegt Bingé, ,,in principe zijn uien rauw het gezondst. Naarmate je de voeding bewerkt, stoomt of kookt, gaat er altijd een deel van de stoffen verloren.”



De Nederlandse arts Rutger Verhoeff stelt dat het ‘niet helemaal onzin’ is wat de vrouwen beweren. ,,Antioxidanten zijn inderdaad nodig om ervoor te zorgen dat we niet sneller verouderen. Maar - er is altijd een maar - dit kun je naar mijn smaak beter en fijner doen met voedingsproducten die lekker zijn om thee van te trekken of je moet natuurlijk van uienthee houden.”

Als voorbeelden geeft hij bronnen die zoeter smaken en die ook veel antioxidanten bevatten: blauwe bessen en frambozen. ,,En de meesten van ons krijgen met hun normale dieet al genoeg antioxidanten binnen. Twijfel je daaraan, dan kun je dat natuurlijk altijd aanvullen.”



Hieronder het recept voor wie het graag wil proberen.

Uienthee stap voor stap

1. Was de schillen grondig (laat ze eventueel een paar uur drogen in de zon)

2. Breng water aan de kook in een pan op het vuur en doe de schillen erin.

3. Laat 15 tot 30 minuten sudderen.

4. Zeef de schillen uit het brouwsel. Je uienthee is klaar.

Ben je klaar voor feiten over eten waarover de wetenschap het eens is? Bekijk hieronder de video's van de serie (W)etenschappelijk Bewezen:

