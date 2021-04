Tv-kok Sergio Herman betrapt op rijden onder invloed tijdens avondklok

Piers Morgan op oorlogspad: ‘Prins Harry is de meest racisti­sche royal’

7:07 Nadat Piers Morgan zich in het interview met de Amerikaanse Fox News presentator Tucker Carlson al zeer negatief uitliet over Meghan, geeft de voormalig Good Morning Britain-host nu ook prins Harry er flink van langs. Volgens Morgan is juist Harry degene die altijd het meest racistisch is geweest, iets waarvoor hij zelfs publiekelijk zijn excuses heeft moeten aanbieden.