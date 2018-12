Traditioneel kerstdiner? Zij vierden eerste kerstdag gewoon met een hamburger

Delano Zuurman lijkt geheel op te gaan in de muziek die uit z’n koptelefoon komt, terwijl hij een Big Mac nuttigt bij McDonald's op de Woonboulevard in Almelo. Het kerstgevoel beleefde hij niet in z’n jeugd, want hij groeide op in een gezin van Jehova’s getuigen, die niet aan Kerstmis hechten. Maar dat geloof heeft de Almeloër met de flinke bos krullen achter zich gelaten.

Gezellig gourmetten

,,M’n dochtertje is vandaag bij m’n ex en haar familie’’, vertelt hij. ,,Vanavond komt ze weer thuis. En morgen gaan we met mijn familie iets doen. Gourmetten, gezellig hoor. Ik hou wel van deze dagen. Vorig jaar heb ik thuis nog wat voor de familie gemaakt. Maar nu is ’t even snel een kwartiertje happen, en morgen nemen we er uitgebreid de tijd voor.’’

Echte familieman

De besnorde Juul van Os is met z’n moeder aangeschoven bij McDonalds. Ze vergaten tijdig een restaurant te reserveren en konden dus nergens anders terecht. Een etentje met z’n broers, zus en aanhang zat er ook niet in.



,,Iedereen had zijn of haar eigen probleempjes, dat lukte niet. Terwijl ik echt een familieman ben. We zitten voortdurend met elkaar te appen. Jammer dat we nu niet bijeen komen. Ook omdat kerst wel iets speciaals voor me betekent. Ik ben gelovig, katholiek, maar ik hoef niet per se bij de nachtmis te zitten.’’



Van Os moet als chauffeur van een horecagroothandel ook weleens met de kerst werken. ,,Maar dat vind ik niet erg. Ik heb tenminste nog werk. Er zijn mensen die het veel minder hebben.’’

De vorige kerstperiode ging ook al helemaal langs Van Os en zijn familie heen. ,,Mijn oudste broer overleed toen tien dagen voor de kerst. Dan heb je geen zin om iets te vieren. We hebben geen boom opgezet, we zijn niet bij elkaar gekomen. En nu dus weer niet. Dan moeten we maar even wat meer appen.’’

In maag gesplitst

Oma Marijke (‘liever geen achternaam’) ziet hoe haar kleinzoon Thomas volop geniet van het fastfood. Thomas’ vader kon niet, moeder had een etentje gepland met z’n stiefvader.



,,Dus kreeg ik hem in de maag gesplitst’’, zegt oma met een knipoog. ,,Toen ik zei: ‘We gaan naar McDonalds’, ging hij meteen uit z’n dak. Je kunt hem geen groter plezier doen, hij weet ook alle bestelpanelen hier te bedienen. Dat lukt mij echt niet. En voor een oma is niets mooier dan je kleinzoon zo te zien smullen.’’ Thomas wrijft nog eens over z’n maag: ,,Mijn eerste kerstdag is al helemaal geslaagd.’’