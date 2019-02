Topvinoloog: ‘Stop met die supermarktwijn’

In retrospectief was dat allereerste glas wijn op een warm terras roze snoepjeswater. Maar desalniettemin was Arjen van Sluijs, toen nog een bierdrinker, aangenaam verrast. Twintig jaar later zou hij de anonieme rosé van toen nauwelijks nog weg krijgen. De wereld van de wijn heeft inmiddels nog maar weinig geheimen voor hem.



,,Het gaat niet alleen om de fles en de drank. Het vakgebied van de wijn is heel uitgebreid: geschiedenis, geografie, topografie, scheikunde, biologie. Je kunt je blijven ontwikkelen, heel je leven lang. Dat is tegelijk wat mensen ook afstoot. Na een cursus weet je nog niks. Je weet alleen maar dat je heel veel niet weet.”