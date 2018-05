Topkok legt het nog één keer uit: op deze tien dingen moet je letten als je gaat barbecuën

4. Meten is weten

Investeer in een goede, digitale kerntemperatuurmeter, ik gebruik hem elke dag. Kost misschien 25 euro. Vlees wordt niet lekkerder als het te lang is gegaard. Hetzelfde geldt voor juist een minimale garing. In het ergste geval kun je ziek worden van vlees – kip of varken – dat de juiste temperatuur niet haalt.



5. Haal het vlees van de barbecue, maar ga niet direct snijden

Dit geldt voor rund- en lamsvlees: haal het vlees van de barbecue en ga het niet meteen snijden. Laat het 10 minuten rusten onder een of twee velletjes aluminiumfolie. Je zult zien dat er daarna bij het aansnijden veel minder vocht uit stroomt. Dat vocht blijft zo langer in het vlees en dat blijft daarom sappiger.



6. Gebruik goede messen!

Snijd je vlees met de juiste messen. Snijd vlees nooit met een kartelmes. Ik gebruik thuis altijd hetzelfde grote en hetzelfde kleine vleesmes, die ik regelmatig aanzet en een keer per jaar naar de slijper breng.