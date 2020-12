Topdrukte voor bezorger Tessa en al haar collega's morgen: ‘Lekker om een paar uur bezig te zijn’

Dubbel zo veel loon krijgen de bezorgers van Thuisbezorgd.nl als ze op 1 januari komen werken, vertelt Tessa Overdijk. ,,Dat is nog meer dan de 150 procent met kerst.’' De 20-jarige studente bewegingswetenschappen aan de VU bezorgt wekelijks een à twee avonden maaltijden in de hoofdstad. Dat doet ze op een elektrische fiets die ze ophaalt bij de hub van Thuisbezorgd.nl in Amsterdam-West. ,,Deze kerstvakantie is het al druk en voor nieuwjaarsdag geldt dat nog meer. Vandaar dat we allemaal in onze werk-app het verzoek hebben gekregen om extra te rijden die dag.’'