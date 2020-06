Tony’s opent chocoladebar: met een slabbetje vang je die waterval aan chocolade op

De winkel gaat officieel pas op 1 juli open maar een select gezelschap mocht de bar in het midden van Amsterdam, in de Beurs van Berlage, alvast bekijken vanmiddag. Er was al een Tony's Chocolonely Super Store, maar over twee weken beschikt de chocoladeketen ook over een bar die een echte hotspot moet worden. Een bedevaartsoord voor chocoladegelovigen, die daar het nieuwste van het nieuwste kunnen proeven zoals zoete burgers gemaakt van witte chocolade met vruchten, melkchocolade met marshmallows en donkere chocolade met koekjes en ananas. Op het menu staan ook s’mores en shortbread.



Dat alle zintuigen meedoen, blijkt wel uit de regel dat iedere gast een slabbetje om krijgt. Dat vangt de chocolade die vrij komt netjes op.

Hartige hap

Volledig scherm Een kroonluchter van repen. © Tony's Chocolonely Voor wie al genoeg chocola heeft gesnoept, zijn er ook hartige lekkernijen zoals tosti's, bitterballen, wraps, tomatensoep en kaaskroketjes; traditionele barhappen met een Tony-twist, zoals ze zelf zeggen. De Tony-chefs zijn volgens het bedrijf al meer dan een jaar bezig met het ontwikkelen van de recepten voor de nieuwe kaart van Tony's bar.

100 procent slaafvrij

Omdat Tony's Chocolonely prat gaat op 100 procent ‘slaafvrije’ chocolade, zijn de recepten voor de nieuwe producten fair-trade en is de productie ervan volledig traceerbaar. De originele Tony-chocolade die in de producten en chocladefonteinen zit komt bijvoorbeeld uit Ghana. De hele bar is ook ingericht op duurzaamheid, zo zijn de stoelen gemaakt van oude stewardessenuniforms.

In de nieuwe traditie van winkel-als-beleving is er een chocoladefontein waar je je net gekocht lekkers onder kunt houden. De vraag is dan: ,,Wil je er witte, melk- of witte chocolade op?” En wil je je plak cake in een plas van witte chocolade laten drijven met vers fruit erop? Dan staan ‘chocista's’ aan de bar klaar om je wensen te vervullen. Om de winkel socialmedia-waardig te maken, is er een fotopunt met de nieuwe chocolade marshmallow burger, met op de achtergrond een Tony's Chocolonely muur. Kun je een fraaie foto maken voor je facebook- of instagramaccount.