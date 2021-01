Tony's Chocolonely wil cacao-industrie (opnieuw) wakker schudden

Europese wetgeving is hard nodig om bedrijven in de cacao-industrie te verplichten misstanden zoals kinderarbeid en slavernij in hun keten aan te pakken. Dat stelt Tony's Chocolonely.

De producent van de chocoladerepen met de felgekleurde wikkels is een (online) petitie gestart om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om druk op de ketel te zetten in Brussel, maar ook in Den Haag.

,,Sommige bedrijven proberen heus wel om misstanden in Ivoorkust en Ghana (grootste cacaolanden ter wereld, red.) aan te pakken, maar het heeft te weinig impact. Zelfregulering werkt niet in deze industrie, er moet vanuit overheden worden ingegrepen om slavernij en kinderarbeid aan te pakken. Dat blijkt ook uit een onlangs verschenen Amerikaans onderzoek, het zogeheten NORC-rapport, dat pijnlijk aantoont dat er nog steeds op grote schaal mensenrechten worden geschonden”, zegt Paul Schoenmakers, head of impact bij Tony's.

Twix en Toblerone

Het bedrijf is niet alleen een petitie gestart, maar begint vandaag ook met een campagne met vier nieuwe repen om aandacht te vragen voor de problematiek. De ontwerpen van de wikkels verwijzen naar bekende chocolademerken als Twix, Toblerone, KitKat en Ferrero Rocher. Hun namen worden niet gebruikt, wel het lettertype en de vormgeving. Tony's Chocolonely heeft geen toestemming gevraagd aan de vier bedrijven. ,,Het is een actie met een knipoog. We hopen juist op samenwerking in deze choco-industrie. Daarnaast is het een tijdelijk initiatief. De actie duurt zo'n drie weken”, aldus Thecla Schaeffer, hoofd marketing bij Tony’s Chocolonely.

Het bedrijf probeert met het oog op de verkiezingen ook Nederlandse politieke partijen te overtuigen dat er overheidsbeleid nodig is om het tij te keren. Schoenmakers: ,,Frankrijk heeft al het goede voorbeeld gegeven. Minister Kaag van Buitenlandse Handel heeft nieuwe wetgeving in behandeling, maar dat gaat te traag. Met wetgeving in Nederland komt er druk voor EU-beleid en krijgen zoveel mogelijk cacaobedrijven hiermee te maken. Vroeger had je zure regen en een groot gat in de ozonlaag. Door strengere milieuwetten is dat probleem grotendeels opgelost. Als iedereen zich eraan moet houden, komt er beweging. Dat geldt ook voor de cacao-industrie. Op die manier denken wij dat ook de armoede kan worden aangepakt, want dat is de grondoorzaak van illegale kinderarbeid en moderne slavernij.”

De opbrengst van de ‘actierepen’ gaat naar 100WEEKS, een stichting die vrouwen in Afrika ondersteunt om uit de armoede te komen door direct geld aan ze over te maken en via financiële training.

