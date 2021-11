Tips om lekkerste soep te maken zodat gasten zeggen ‘Wat ruikt het hier lekker’

Mijn jeugd was doortrokken van soep, met name van ‘kibbesoeb’, het enige gerecht met 3 b’s volgens mijn oma Miegie. ‘Hier jongen, neem jij nog maar wat Joodse penicilline,’ zei ze, terwijl ze mijn soepbord opnieuw volschepte. ‘Dat brengt de doden zelfs weer tot leven.’ Ik had er alle vertrouwen in en ik lepelde weer verder.