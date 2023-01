Tips om Blue Monday prima etend en drinken door te komen

Eet gevarieerd en volgens de Schijf van Vijf om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, adviseert Patricia Schutte van het Voedingscentrum. ,,Probeer nieuwe groenten uit en kijk naar seizoensproducten, die zijn beter voor het milieu en vaak goedkoper. Eet ook iedere week een andere vissoort en wissel af met vlees, peulvruchten, noten of ei. Eet je helemaal geen vlees, varieer dan in peulvruchten met noten, tofu, tempeh en ei.”

,,In de winter heb je veel koolsoorten, van witte tot rode kool”, weet Schutte. ,,Maar ook broccoli en spruiten. Bieten zijn vaak het hele jaar door verkrijgbaar. Zalm, haring en makreel zijn gezonde vissoorten. Ook is het goed om dagelijks een handje ongezouten noten te eten. Kies voor een notenmix of haal iedere keer iets anders in huis, zoals amandelen, walnoten of hazelnoten. Pinda’s en 100% pindakaas tellen ook mee.”

Deze depri-dag los je niet op met saucijzenbroodjes en patat. Gezond eten is het advies. Het Voedingscentrum adviseert om dagelijks 250 gram groenten te eten. ,,Eet niet alleen groenten bij de warme maaltijd. Doe bijvoorbeeld radijs op je boterham met hüttenkäse, of neem een boterham met pindakaas met komkommer”, tipt Schutte. ,,Kies ook wat vaker voor snackgroenten. Variëren helpt daarbij ook, zo leer je nieuwe smaken kennen.”

Quote Als je onvoldoen­de vocht binnen krijgt ga je je ook suf voelen. Het advies aan volwasse­nen en kinderen vanaf 14 jaar is om elke dag tussen de 1,5 en 2 liter te drinken Patricia Schutte, Voedingscentrum

Omdat iedereen anders eet, heeft het Voedingscentrum tien voorbeeldmenu’s opgesteld. ,,Dit gaat van Hollands tot Marokkaans, Caribisch of Turks”, vertelt Schutte. ,,Deze menu’s geven voorbeelden van wat je op een dag kunt eten.”

Drink genoeg en ga naar buiten

Vergeet niet genoeg te drinken. ,,Als je onvoldoende vocht binnen krijgt ga je je ook suf voelen. Het advies aan volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar is om elke dag tussen de 1,5 en 2 liter te drinken. Dit kan water, koffie of thee (zonder suiker) zijn. Zet in de ochtend een 1,5 liter karaf water klaar, eventueel met een smaakje, zoals komkommer, appel of sinaasappel, om je op weg te helpen”, tipt Schutte.

Ook zonlicht en beweging zijn belangrijk voor het aanmaken van bepaalde stoffen om je beter te voelen. ,,Ga dus dagelijks een half uur naar buiten. Je hoeft dan niet meteen fanatiek te sporten, wandelen of fietsen kan ook. Zet voor de afleiding een vrolijk muziekje of een interessante podcast op.”

,,In het nieuwe jaar willen mensen vaak gezonder leven of afvallen. Maar aan het einde van de maand januari zie je dat dat vaak alweer wegzakt” merkt Schutte op. ,,In Mijn Eetmeter (eetdagboek van het Voedingscentrum, red.) is daarom de nieuwe tool Mijn nieuwe balans toegevoegd. Daarin kun je doelen stellen en geven we tips en adviezen om je doel stap voor stap te behalen.”

Probeer je vergeefs de kinderen aan de groente te krijgen? Ouders van Nu geeft tips hoe dat het handigst aanpakt.

