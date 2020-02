Tijdens Heel Holland Bakt hoorde je al 269 keer het L-woord

Koken & etenKijkers van Heel Holland Bakt smullen elke zondag van schitterende gerechten vermengd met gezellige kneuterigheid. Minstens zo charmant is het taalgebruik in het succesvolle bakprogramma van Omroep Max. Want hoeveel manieren zijn er eigenlijk om te zeggen dat je iets lekker vindt?