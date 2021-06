Tien feiten die je nog niet kende over iconische Italiaanse gerechten

Hoe komt het dat iedereen in de Verenigde Staten het gerecht Fettucine Alfredo kent, terwijl het gerecht in Italië lang zo bekend niet is? En mag je wel iets anders dan guanciale (wangspek) gebruiken in je carbonara, zoals pancetta? Hoe oud is pasta met pesto eigenlijk?



Luca Cesari graaft in Een kleine geschiedenis van pasta over de typisch Italiaanse gerechten die iedereen kent naar de herkomst van tien iconische pastagerechten. Cesari ontrafelt de vastgeroeste mythes die om de gerechten heen hangen.

1. Fettucine Alfredo was bedoeld voor een kraamvrouw

Eenvoudiger dan dit gerecht kan niet: pasta met boter en kaas. Alfredo di Lelio maakte het pastagerecht voor zijn echtgenote Ines die na de geboorte van hun zoon Armando uitgeput in het kraambed lag. Het lichte gerecht beviel haar zo goed, dat Alfredo het op de kaart zette van zijn restaurant in Rome. Dat was in 1908. Vooral de manier waarop de kok de ingrediënten omroerde aan tafel maakte het gerecht een hit. Het Amerikaanse sterrenechtpaar Mary Pickford en Douglas Fairbanks zorgden voor grote bekendheid van het gerecht in de Verenigde Staten.

2. Spaghetti all’amatriciana mag je (niet) maken met knoflook

Dit streekgerecht bezorgde de Italiaanse sterrenkok Carlo Cracco in 2015 in één klap een belabberde reputatie. Hij waagde op nationale televisie te verkondigen dat in dit gerecht ook knoflook hoort. De gemeente Amatrice reageerde meteen: alleen guanciale (wangspek), pecorino, witte wijn, San Marzano-tomaten, peper en peperoncino hoorden in het gerecht thuis. Dat was immers vastgelegd in het keurmerk. Cesari duikt in de geschiedenis en ontdekt dat knoflook niet in het recept staat dat als eerste spaghetti all’amatriciana vastlegde (in 1914). Daar ontdekt hij óók dat niet wangspek maar pancetta in het gerecht hoort. In de kookboeken die volgden varieert de bereidingswijze enorm. Traditie en geschiedenis kun je zelf maken, concludeert Cesari dan ook.

Volledig scherm Een kleine geschiedenis van pasta © Uitgeverij Ambo|Anthos 3. Pasta alla carbonara is het eerst beschreven door een Amerikaan

Room in je carbonara? Je kunt om minder worden verketterd in de culinaire wereld. Cesari noemt pasta alla carbonara het bekendste en meest besproken pastagerecht dat hij kent. Opvallend is dat het recept in 1952 pas voor het eerst is beschreven. In een restaurantgids van de Amerikaanse stad Chicago. Het gerecht kwam natuurlijk wel uit Italië, het was in Rome al jaren bekend. En voorlopers van de carbonara waren er nog eerder: in de 19de eeuw.



4. Gnocchi hoef je niet van aardappelen te maken

Cesari stelt in zijn boek dat er minimaal drie andere soorten zijn: griesmeelgnocchi ‘op z’n Romeins’, canederli uit Zuid-Tirol, gemaakt van oud brood, eieren, ui en spek en ten slotte de Sardijnse malloreddus op basis van durumtarwemeel. ‘Er bestaan nog andere culinaire specialiteiten die ook gnocchi worden genoemd en dezelfde oorsprong kennen', schrijft Cesari. ‘maar eerder behoren tot de frittelle, de gefrituurde lekkernijen. Die kunnen hartig zijn of zoet.’



5. Tortellini alla bolognese is de meest nagemaakte gevulde pasta ter wereld

Er zijn honderden verschillende soorten gevulde pasta, aldus Cesari, maar de beroemdste en meest nagemaakte gevulde pasta is toch wel de tortellini alla bolognese, stelt hij. Hoe je hem maakt? Volgens de traditie is het een kleine en verfijnde pastasoort die je dichtvouwt om je pink. Hij is gemaakt van een deeg van alleen bloem en ei, met een heerlijke vulling van mortadella, prosciutto, varkenslende en Parmezaanse kaas, gemengd met ei en op smaak gebracht met nootmuskaat. De tortellini worden gekookt en geserveerd in kapoenbouillon. De eerste recepten voor gevulde kussentjes dateren uit de middeleeuwen en die werden gebakken in plaats van gekookt.

6. Ragù alla napoletana heeft zijn oorsprong in Frankrijk

Ragout is de verzamelnaam voor een heel scala aan verschillende sauzen die bij geroosterd en gestoofd vlees of vis werden geserveerd en op die manier een totaal andere en soms onverwachte smaak gaven aan het gerecht. In Frankrijk ontstond begin 17de eeuw de gewoonten deze garnituren te serveren als een aparte gang tijdens de maaltijd. De Italiaan Bartolomeo Stefani uit Bologna schrijft voor het eerst over een Italiaanse versie in zijn handboek L’arte di ben cucinare uit 1662.

7. Ragù alla bolognese zorgde ervoor dat je geen duur vleesgerecht hoefde serveren

Door stukjes vlees toe te voegen aan de saus en deze met pasta te eten, hoefden gewone mensen geen grote stukken vlees te serveren en dat scheelde in de huishoudportemonnee. Het betekent dat pasta 'emancipeert’ eind 19de eeuw, aldus Cesari, want pasta kwam daarvoor altijd als bijgerecht bij vlees op tafel.

8. Lasagnegerechten vormen geen punt van strijd

Veel gerechten uit de Italiaanse keuken zijn regionaal ontstaan, maar de smeuïge pastataart vind je door de hele laars. In tegenstelling tot veel andere gerechten is over dit gerecht weinig discussie: er zijn gewoon veel versies van en die mogen naast elkaar bestaan.



Mogelijk verwees de dichter Horatius al naar een lasagne toen hij lovend over zijn eenvoudige leven schreef in de eerste eeuw voor Christus. Opvallend genoeg brengen middeleeuwse monniken het gerecht juist in verband met gulzigheid, misschien omdat vanwege de versies van toen al (veel) kaas bevatten.

9. Pesto alla genovese is populair vanaf 1841

Uit de Ligurische hoofdstad Genua komen veel specialiteiten, de focaccia bijvoorbeeld. ‘Maar er is één specialiteit die, meer dan alle andere, zowel in de Italiaanse als de mondiale culinaire verbeelding verbonden is met de stad Genua: de pesto', schrijft Cesari. ‘De groene saus met zijn schitterende kleur en ronde smaak vind je overal ter wereld in elke voorraadkast, ook dankzij het gemak van conservering. Een verbluffend succes voor een vegetarische saus.’



De enige echte maak je met een marmeren vijzel waarin je blaadjes basilicum, samen met olie, knoflook, pecorino, parmezaan en pijnboompitten, tot een diepgroen, aromatisch en smeuïg mengsel wrijft. In de 19de eeuw - nadat de moderne versie van het recept is beschreven in de Codice gastrologico - groeit de saus in populariteit.

10. Spaghetti al pomodoro kon alleen ontstaan door de ontdekking van Amerika

Wie Italië zegt, zegt tomaat. Maar die kwam oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Een van de eersten die over tomaten schreef, was Pietro Andrea Mattioli uit Siena, die erover vertelt in I discorsi uit 1544. In het begin worden gerechten met de exotische tomaat in verband gebracht met Spanje (de Spanjaarden brachten de tomaten mee), maar het werd een steeds gewoner ingrediënt in de keuken van de Italianen.



In de eerste versie van pasta met tomaat ging het om een dunne tomatensoep die in 1790 is beschreven door chef-kok en culinair auteur Francesco Leonardi in zijn zesdelige kookboek L’Apicio moderno. Eind 19de eeuw is pasta met tomatensaus uitgegroeid tot een begrip: het Napolitaanse gerecht bevat goedkope ingrediënten en is een allemansvriend geworden. Het is het enige Napolitaanse gerecht dat is opgenomen in een van de eerste Italiaanse kookboeken voor thuiskoks uit 1908. Voor die tijd waren kookboeken vooral voor professionele koks bedoeld.

