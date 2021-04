Thuis wijn proeven neemt een vlucht: winechallenge en online vrijmibo inmiddels heel gewoon

Koken & etenWie een jaar geleden had gezegd dat we massaal achter de computer zouden schuiven voor online borrels en wijnproeverijen, had je misschien recht in het gezicht uitgelachen. Inmiddels weten we wel beter. Online wijn proeven is booming. ‘Het voordeel is dat iedereen kan meedoen.’