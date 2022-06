Thuis bruiswater maken met een toestel: beter voor het milieu, maar is het ook goedkoper?

Water uit de kraan is spotgoedkoop. Je betaalt voor een hele liter maar een halve eurocent. Wie vooral flessen mineraalwater uit de winkel drinkt kan dus veel besparen door over te schakelen op kraanwater. Maar hoe zit dat met bubbeltjeswater?



Apparaten als de SodaStream zijn in opkomst. Met deze toestellen kun je met een CO2-cilinder van kraanwater bruisend water maken. Moeilijk in gebruik is dat niet: kraanwater erin, fles eronder, druk op de knop en je hebt een fles gevuld met bruisend water. Wat overschakelen oplevert voor het milieu is een andere relevante vraag, vandaag is het immers Wereldmilieudag.

Investeren in toestel

Bij de vraag of je door zelf bruiswater te maken geld kan besparen, komt natuurlijk al een eerste kanttekening kijken: voor er ooit sprake kan zijn van besparen, móét je eerst investeren om een toestel in huis te halen. Op de website van een van de bekendste merken, SodaStream, kost het eenvoudigste toestel bijvoorbeeld 99 euro, waar een vaatwasbestendige waterfles en CO2-cilinder bij inbegrepen zit.



Met één CO2-cilinder kun je maximaal 60 liter bruiswater maken, afhankelijk van de sterkte van de bubbels die je instelt. Daardoor kost 1 liter bruiswater gemiddeld 1,65 euro per liter.



Er zijn overigens ook goedkopere varianten op de markt. Blokker heeft een eigen bruiswatermaker die zo'n 30 euro kost, en online zijn ook merkloze sodamakers te koop die rond de 30 euro kosten. Daarmee ben je uiteraard sneller uit de kosten.

Hoeveel je precies bespaart op je aankopen van bruiswater is verder afhankelijk van de supermarkt waarin je bruiswater zou kopen. Bij Aldi betaal je 0,26 euro per liter bruisend water van het merk Quellbrunn. Een liter San Pellegrino-bruiswater kost dan weer 1,25 euro per liter bij Albert Heijn. Wie minder dan een liter bruiswater per week drinkt, lijkt dus goedkoper uit te zijn met flessen bruiswater uit de supermarkt.

Hoelang gebruik je het toestel en hoeveel bruiswater drink je per week?

Voor wie meer bruiswater drinkt en bijgevolg dus ook meer bruiswater zelf maakt, zal de prijs zich anders verhouden. Simpelweg geldt: hoe meer bruiswater je met het toestel maakt, hoe goedkoper je bruiswater zal worden.



Wat je daarbij extra mee in rekening moet brengen, bijkomend bij de aankoopprijs van 99 euro, is dat één cilinder een capaciteit heeft van 60 liter, en dat je die moet vervangen als je meer dan een liter bruiswater per week drinkt.



Als je bijvoorbeeld twee extra CO2-cilinders per jaar koopt voor 26,99 euro, kan je in totaal - met de inbegrepen cilinder van de aankoopprijs - 180 liter bruiswater maken. Drie cilinders maal 60 liter water komen op 180 liter bruiswater uit. Tel de prijs van die twee cilinders bij je aankoopprijs van het toestel en je komt op gemiddeld 0,69 euro per liter water uit gedurende het eerste jaar van gebruik.

In dit geval zal 3,5 liter bruiswater uit een SodaStream goedkoper zijn dan dat van een bekend merk zoals San Pellegrino, maar duurder dan huismerkbruiswater van een budgetsupermarkt. Pas als je wekelijks gemiddeld 5,5 tot 6 liter huismerkbruiswater drinkt, zal je de initiële kostprijs van een toestel mét cilinders er ongeveer op een jaar tijd uitkrijgen. Gemiddeld 5,5 liter per week, komt neer op in totaal vier nieuwe cilinders, waarvoor je 53,98 euro extra betaalt, bovenop de aankoopprijs van 99 euro. Dat zorgt voor een gemiddelde prijs per liter van 0,53 euro per liter.

Quote Tijdens het eerste jaar zal het moeilijk worden om te besparen door zélf bruiswater te maken. Pas vanaf langer wordt het financieel interes­sant

Je hebt dus iets langer dan een jaar nodig om effectief met een SodaStream ‘winst’ te maken ten opzichte van de aankoop van flessenwater in de winkel, maar daarbij is het wel belangrijk om in gedachten te houden dat je na één jaar alleen nog maar de cilinders moet bijkopen. Op lange termijn - na langer dan een jaar - kan het wel financieel interessant worden.

Conclusie: goed idee of niet?

Om echt goedkoper te zijn met een SodaStream moet je vooral véél bruiswater drinken, en vooral van een bepaald merk, voor je in je portemonnee zal merken dat je minder uitgeeft. Het levert vooral wat op bij jarenlang gebruik van hetzelfde toestel.



Al is geld besparen niet de enige reden om al dan niet in een SodaStream te investeren. Plastic afval heeft ook een kostprijs, vooral voor het milieu. Zelf bruiswater maken vermindert je plastic afval aanzienlijk, met maar liefst 300 flessen per jaar van een huismerk voor wie gemiddeld 6 liter per week consumeert.

Quote Ook plastic afval kost geld: door zelf water te maken, vermindert je afval met gemiddeld 300 flessen per jaar als je gemiddeld 6 liter water per week drinkt.

Gemiddeld kan je zo’n herbruikbare waterfles van SodaStream drie jaar gebruiken, wat maakt dat je - in het beste scenario - liefst 900 plastic flessen minder op de vuilnisbelt doet belanden. En zelfs als je die plastic flessen zou recyclen zorgt de energie- en transportkosten die daarbij komen kijken nog steeds voor een grotere CO2-afdruk tegenover wanneer je zelf je herbruikbare fles vult met bruisend water.



Het thuis bruisen van water zal dus met zekerheid je ecologische voetafdruk doen verkleinen, aangezien de hoeveelheid plastic die je moet recyclen drastisch afneemt en de energie die je gebruikt om je water te bruisen zeer klein is vergeleken met de hoeveelheid die wordt besteed aan het produceren, transporteren en recyclen van flessenwater.

Conclusie: of je goedkoper uit bent met een sodamaker hangt af van het aantal liters dat je wekelijks drinkt en van het soort bruiswater dat je altijd dronk. Daarnaast spelen de eenmalige kosten en de terugkerende kosten voor de CO2-cilinder een rol. Vanuit het oogpunt van het milieu is een sodamaker een goede keuze, zeker als je het apparaat vele jaren gebruikt, waardoor je veel minder plastic flessen nodig hebt.

