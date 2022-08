Thee is ietsje gezonder dan koffie en dit is de reden

Koken & Eten Dit is waarom je bij je ijs in een hoorntje soms ook nog een koekje erbovenop krijgt

Een romig bolletje ijs op een hoorntje: een combinatie die je op een zomerse dag vaak ziet. Maar waarom krijgen we zo’n krokant hoorntje aangeboden: is het puur voor de smaak of heeft het echt een functie? En hoe zit het met het dunne koekje dat we bij ijs in een bekertje krijgen? Verschillende experts geven hun verklaring.

27 juli