‘Te veel eieren eten verhoogt risico op diabetes fors’

Koken & etenWie een of meer eieren per dag eet loopt meer risico op diabetes, stellen Australische wetenschappers. Het is volgens hen niet zo belangrijk of je het ei kookt, pocheert of dat je er een roerei van maakt, het risico wordt hoe dan ook zo'n 60 procent hoger.

Deze conclusie wordt getrokken na langdurig onderzoek (tussen 1991 en 2009) onder 8545 Chinese volwassenen. Hieruit blijkt dat degenen die een of meer eieren per dag eten een verhoogd risico hebben op diabetes: maar liefst 60 procent. De bevindingen zijn gepubliceerd in de British Journal of Nutrition. De onderzoekers van de University of South Australia werkten hiervoor samen met de China Medical University en Qatar University.

Volgens epidemioloog en volksgezondheidsexpert Ming Li is echter meer onderzoek nodig om uit te vinden wat de relatie tussen het eten van eieren en diabetes precies behelst.

De groei van het aantal mensen met diabetes type 2 is in veel landen een probleem, in Nederland maar ook in China, waar ruim 11 procent van de bevolking aan de welvaartsziekte lijdt. Wereldwijd is dat percentage 8,5 procent, in ons land ruim 7 procent. Het is zo'n groot probleem dat de kosten zo'n tien procent van alle zorguitgaven wereldwijd uitmaken: 760 miljard dollar, omgerekend 642 miljard euro.

Zoveel eieren eten we in...

Europa: 33,65 gram per dag

Verenigde Staten: 28,43 gram per dag

Azië: 20,56 gram per dag

Oceanië (o.a. Australië): 18,20 gram per dag

Afrika: 5,93 gram per dag

Wereldwijd: 21.45 gram per dag Volgens volksgezondheidsexpert Ming Li is diabetes een groeiend probleem, vooral omdat het voedingspatroon van de Chinezen verandert. Hoe mensen eten is een bekende factor voor het ontstaan van de ziekte, zegt de arts. ,,Dus het is belangrijk te leren welke voedingsgewoonten diabetes kunnen beïnvloeden”, zei hij tegen de wetenschappelijke nieuwssite Science Daily. ,,De afgelopen decennia heeft China een substantiële voedingsverandering ondergaan waarbij mensen minder traditionele maaltijden met granen en groenten zijn gaan eten en meer bewerkt voedsel, waaronder meer snacks, vlees en voedsel met veel calorieën.”

Tegelijkertijd is de consumptie van eieren enorm toegenomen. Het aantal geconsumeerde eieren in de periode van het onderzoek - bijna twintig jaar - is verdubbeld, aldus de arts. ,,Hoewel de relatie tussen eieren eten en diabetes vaak is bediscussieerd, laat deze studie zien dat het langdurig en volop eten van eieren zorgt voor een verhoogde bloedsuikerspiegel. Wat we ontdekten is dat als je meer dan 38 gram eieren per dag eet, het risico op diabetes bij Chinese volwassenen oploopt met 25 procent. Bovendien zien we dat mensen die regelmatig veel eieren eten - meer dan 50 gram, oftewel een ei per dag - een verhoogd risico blijken te hebben van 60 procent.” Opvallend: dit lijkt meer te gelden voor vrouwen, dan voor mannen.

Het Voedingscentrum raadt aan het eten van eieren te beperken tot enkele keren per week. Het eten van 2-3 eieren per week past in een patroon van gezonde voeding, zo valt te lezen op de site. Ei is volgens het Nederlands kennisinstituut een aanvulling op vis, peulvruchten of vlees. ‘Je kunt met ei ook een keer vlees vervangen. Vegetariërs kunnen 3-4 eieren per week eten.’

Vegans eten helemaal geen dierlijke producten. Ronny Raz eet plantaardig, maar alleen nog maar rauwe producten. Hij voelt zich erg energiek:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.