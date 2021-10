Tapasplanken en technobeats tussen de Dordtse tuinplanten: ‘Ik wil iets unieks neerzetten’

OVER DE TONGWe hebben geen winterharde bodembedekkers, goudvissenvoer of een hondenmand nodig, toch schuiven de deuren van Tuinwereld in Dordrecht zojuist voor ons open. We hopen in deze groene oase Werelds in de Tuin te vinden: een trendy lunchcafé, verstopt in een tuincentrum.