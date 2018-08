Tandarts toont wat alcohol met je tanden doet

Heel veel onderzoek rond het effect van alcohol op de mondgezondheid is er nog niet. Wel is bekend dat alcohol de productie van onze natuurlijke speekselproductie doet afnemen, wat tandvleesontstekingen en tandbederf in de hand werkt. Maar volgens tandarts Lewis Ehrlich die in het Sydney Holistic Dental Centre werkt, is het vooral de zuurgraad in alcoholische drankjes die problemen veroorzaakt.

Quote Tanderosie betekent slijtage van het tandopper­vlak Lewis Ehrlich, tandarts

,,We weten allemaal wat tandbederf is, maar tanderosie is nog onbekend voor velen'', schreef hij op Facebook. ,,Tanderosie betekent slijtage van het tandoppervlak – het hardste materiaal in het menselijk lichaam overigens – veroorzaakt door frequent en langdurig gebruik van voedingszuren. Zowel de natuurlijke als toegevoegde.''

Ingezoomde foto

Hoe hoger de zuurgraad van een drankje, hoe lager de pH- waarde, hoe slechter het voor het gebit is. Om dat te illustreren, postte Ehrlich een ingezoomde foto van tandglazuur na het drinken van een glas water. ,,De pH-waarde van water is ongeveer 7, pas bij een waarde van 5,5 treedt er erosie op. De foto is 7000 keer ingezoomd. Zie je de zachte, intacte oppervlak? Hoe het er zou moeten uitzien?''

Op de volgende foto zien we tandglazuur dat werd blootgesteld aan een glas wodka met een pH-waarde van 3,2. Met meer gaten dan in een Zwitserse kaas, wordt meteen duidelijk wat het zuur doet met je tanden.

Op derde foto zien we het tandglazuur na het drinken van een gin en tonic met een pH-waarde van 2,2. De gaten zijn duidelijk nog groter geworden. ,,Je krijgt maar één paar volwassen tanden. Als deze drankjes het hardste materiaal in je lichaam doen oplossen, wil je niet weten wat het met de rest van je lichaam doet.''

Uiteraard is Ehrlich wel realistisch genoeg om in te zien dat niet iedereen plots gaat stoppen met alcohol drinken. Daarom raadt hij aan om drankjes te drinken met een rietje en regelmatig te spoelen met water. ,,Wacht ook altijd minstens 30 minuten voor je je tanden poetst'', laat hij nog weten. En natuurlijk is ook niet alleen alcohol slecht, frisdrank heeft een al even lage pH-waarde als bijvoorbeeld een gin en tonic.

Wat is de pH-waarde in andere drankjes?