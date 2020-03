Supermarkten luiden noodklok bij minister: handhavers willen personeel beboeten om coronamaatregelen

Supermarktmanagers klagen steen en been over gemeentelijke handhavers (boa's) die boetes willen uitdelen of dreigen met sluiting omdat er te weinig afstand in de winkel wordt bewaard of omdat er te veel klanten worden binnengelaten. Dat meldt brancheorganisatie CBL. ,,Sommige handhavers kennen de regels niet eens.’’

Sinds de invoering van het deurbeleid, twee dagen geleden, krijgt het CBL talloze meldingen van supermarkten die zich beklagen over boa's die medewerkers op de bon willen slingeren of zelfs dreigen met sluiting. ,,Wij hebben de indruk dat deze boa's op pad worden gestuurd zonder de juiste instructies, want vaak kennen ze de huidige regels niet goed of is er verwarring over. Dat zorgt voor flink wat irritaties in de winkels. Wij hebben zojuist een brandbrief naar onder meer minister Grapperhaus, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Veiligheidsregio's gestuurd met het verzoek om zo snel mogelijk eenduidig beleid te voeren. De regels moeten overal hetzelfde zijn’’, aldus CBL-directeur Marc Jansen.

Volgens Jansen doen de supermarkten er alles aan om de veiligheid van zowel klant als personeel niet in geding te brengen. ,,Dan werkt het niet echt mee als handhavers hun eigen interpretatie op de genomen maatregelen loslaten.’’

Verplicht

Het gebruik van een winkelwagen is sinds dinsdag verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Bovendien laten supermarkten maximaal één klant per 10 m2 winkelvloer toe. In een winkel van 1000 m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten regelen dit door het aantal winkelwagens te beperken. Het gebruik van een winkelwagen helpt klanten ook om voldoende afstand te houden. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt in de winkel.

Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is. Supermarkten nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Deze afstand beperkt het risico voor klanten en medewerkers om elkaar te besmetten met het coronavirus.

Vakkenvullers dragen sinds deze week ook speciale hesjes met de oproep afstand te houden. Want ook klanten komen regelmatig en vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers. Veel medewerkers maken zich daar zorgen over.