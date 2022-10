Supermarkten informeren klanten online beroerd: zelfs verplichte info vaak onvindbaar

Als je boodschappen doet, dan staat in de supermarkt vermeld waar het vlees vandaan komt. Op een broodje gezond staat als het goed is of het wit of volkoren is, en op een fles limonade staat hoeveel suiker de drank bevat. En het potje babyvoeding is voorzien van een vermelding over welke allergenen erin zitten. Wel zo handig, als je kind een allergie heeft.

Logisch misschien, maar wie online boodschappen doet, krijgt die informatie in veel gevallen niet. Of de informatie is onvolledig. De Consumentenbond verrichtte onderzoek bij zeven supermarkten naar verplichte vermelding van informatie op de site.

Geen enkele van de online supermarkten scoorde perfect. Albert Heijn en Plus zijn nog het volledigst bij het geven van de verplichte informatie. Daarom geeft de Consumentenbond deze ketens vier van de vijf sterren. Jumbo is na AH de grootste supermarktketen, maar doet het een stuk slechter. De supermarkt krijgt maar twee sterren, net als Coop en Ekoplaza. Picnic bungelt onderaan de lijst met één ster.

,,Als consument moet je producten met elkaar kunnen vergelijken en weten waar ze vandaan komen. En hoe gezond en hoe duurzaam ze zijn. Het is belangrijk dat de informatie die je supermarkt geeft volledig is”, zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. De bevindingen staan in de Consumentengids, die vandaag verschijnt.

Producten hebben soms een onduidelijke naam

Een opvallend voorbeeld is volgens Van der Staak margarine. Fabrikanten brengen dat product op de markt onder de naam Gezonde Start of Goed Begin, zonder het woord margarine te noemen. ,,Dan kan ik me voorstellen dat je niet weet voor soort product het is. Als consument ben je dan beter af als de wettelijke term op de verpakking of op de site staat.”



Dat is niet margarine, maar ‘smeerbaar product voor op brood met 38 procent vet met toegevoegde vitaminen en mineralen’. ,,Dat is beter en duidelijker dan Goed Begin.”

Quote Als bezoeker van de site weet je bovendien nooit helemaal waar je aan toe bent. Dat is niet bepaald met een gerust hart boodschap­pen doen Babs van der Staak, Consumentenbond

Op brood staat vaak niet of het wit, bruin of volkoren is. ,,En op energiedrankjes ontbreekt vaak de waarschuwing over cafeïne, die drankjes zijn niet geschikt voor iedereen.” Bij vlees is het in veel gevallen niet duidelijk waar het vandaan komt. ,,Dan is het lastig vergelijken.” En als er geen allergenen op producten staan vermeld, ben je bijna gedwongen naar een stenen winkel te gaan. ,,Terwijl veel mensen hun boodschappen tegenwoordig laten bezorgen, vanwege het gemak of omdat ze niet naar de winkel kunnen of willen.”

Het is geen luxe, deze productinformatie. Supermarkten zijn botweg in overtreding als zij de verplichte informatie niet aan hun klanten geven. ,,Als bezoeker van de site weet je bovendien nooit helemaal waar je aan toe bent. Dat is niet bepaald met een gerust hart boodschappen doen”, vindt Van der Staak.

Bij de steekproef bekeken de onderzoekers allerlei producten: van brood tot bier en van kindervoeding tot vlees. Het ging steeds om drie producten in negen productgroepen. In totaal beoordeelden de onderzoekers driehonderd onlinepagina's. ,,Als het mogelijk was keken we naar het huismerk en de A-merkvariant”, aldus Van der Staak.

,,We keken of de ingrediënten, de allergenen en de voedingswaarde waren vermeld.” Ook de herkomst, de broodsoort, het alcoholpercentage en de waarschuwing voor cafeïne namen de onderzoekers mee in hun beoordeling.

Zaakjes niet op orde

Het is niet de eerste keer dat de Consumentenbond supermarkten erop betrapt dat ze hun zaken niet op orde hebben. Vorige maand publiceerden zij een onderzoek naar afbakbroodjes waaruit blijkt dat klanten er bekaaid af komen als het gaat om informatie. En voor de prijzen geldt dat ook, zo bleek vorige week. Zo gaan supermarkten vaak de fout in met aanbiedingen.

Babyvoeding uit een potje: is dat ongezond? Ouders van Nu legt uit hoe goed of slecht babyvoeding uit een potje nu echt is.

