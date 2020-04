Super makkelijke traktatie voor het weekend: boterkoek

Recept boterkoek

INGREDIËNTEN

180 g basterdsuiker

360 g boter, plus extra om in te vetten

420 g bloem

1 ei

sap van 1/2 citroen

1 eidooier, losgeklopt



KEUKENSPULLEN

Boterkoekvorm (of ronde taartvorm van ca. 24 cm)



BEREIDING

1 Verhit de oven tot 170 ºC. Vet de boterkoek- of taartvorm in met boter en bedek de bodem daarna met bakpapier. Zo haal je de boterkoek straks makkelijk uit de vorm.

2 Meng de suiker, boter, bloem, het ei, sap van de citroen en een snufje zout in een keukenmachine en mix tot een egale massa. Verdeel het deeg in de bakvorm en druk het goed aan tegen de zijkanten.

3 Trek met een vork banen over het deeg. Besmeer het deeg met behulp van een kwastje met de eidooier. Hierdoor gaat de boterkoek straks mooi glanzen. Bak de boterkoek in de oven in 30 min. goudbruin.