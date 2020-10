Stroopwafels uit Oss gaan ‘de hele wereld’ veroveren

Daelmans maakte de laatste jaren een paar mooie klappers. Zo biedt United Airlines de in Oss gebakken stroopwafels aan op alle binnenlandse vluchten in de VS. En werd er vorig jaar zelfs een McFlurry gemaakt van de stroopwafels. Bij verschillende Amerikaanse supermarktketens liggen de koekjes inmiddels in de schappen.

,,Aan dat soort grote klanten moeten we vaak in korte tijd veel volume leveren”, zegt Jeroen Daelmans, ceo van het Nieuwkuijkse familiebedrijf. ,,En dat komt nog bovenop onze normale productie. Zelfs als een grote Nederlandse supermarktketen onze stroopwafels in de reclame heeft, merken we dat al gelijk in de bakkerij. Om dat soort pieken op te vangen en om in de toekomst te kunnen groeien, is een uitbreiding nu nodig.”

Eén miljoen stroopwafels

Door het schrappen van veel vluchten en de harde klappen die vallen in de horeca, merkt ook Daelmans de gevolgen van de coronacrisis. Daardoor blijft het bedrijf ietsje achter bij de geplande omzetontwikkeling. De geplande uitbreiding in Oss kan echter gewoon doorgaan. Daelmans koopt een lap grond van de gemeente.

Op een deel van die extra grond komt de parkeerplaats voor de honderd medewerkers. Daardoor ontstaat op het huidige terrein ruimte voor een uitbreiding van het pand. Schetsen van dat plan zijn in dit vroege stadium nog niet beschikbaar. Nu al worden er binnen dagelijks ongeveer een miljoen stroopwafels bereid. Dat worden er eind volgend jaar, wanneer de uitbreiding voltooid is, nog veel meer.

De wereld veroveren

Zodra de crisis voorbij is, hoopt Daelmans vanuit Oss de hele wereld te veroveren. Daarvoor heeft het bedrijf een brandmanager in de arm genomen, die moet helpen om het merk op de kaart te zetten. Op het gloednieuwe eigen Instagram-account worden bijvoorbeeld recepten en foto’s gedeeld. Op de verpakkingen komt de naam Daelmans Stroopwafels prominenter terug. Zo moet zeker de Engelstalige klant, voor wie het fenomeen stroopwafel nog nieuw is, de naam van het bedrijf én die van het koekje onlosmakelijk met elkaar gaan verbinden. ,,We zijn maar een bescheiden bakker uit Oss”, zegt Daelmans. ,,Daarom moeten we slim zijn met dit soort campagnes.”

De uitbreiding van de bakkerij moet binnen een paar maanden starten.

NBA-spelers eten zelfs stroepwaffels. Maar dan wel vaak die van Lance Armstrong:

